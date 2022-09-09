الجيش الأوكراني يستعيد 30 بلدة من القوات الروسية في خاركيف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الجمعة 9-9-2022) إن القوات الأوكرانية حررت أكثر من 30 مستوطنة في منطقة خاركيف في إطار هجوم مضاد ضد روسيا.

وأضاف في كلمة عبر الفيديو أن القوات في كييف تواصل بنجاح عملياتها النشطة في عدة مناطق.

وكان رئيس الإدارة العسكرية الروسية في خاركيف فيتالي جانـتشيف أقر بتقدم القوات الأوكرانية وسيطرتها على عدد من التجمعات السكنية.

من جهته أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الجمعة، أن القوات الأوكرانية حققت نجاحات في جبهتي خيرسون وخاركيف.

وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التشيكي في براغ “نرى نجاحاً في خيرسون الآن، ونرى بعض النجاح في خاركيف وهذا أمر مشجع للغاية”.

هذا وتقترب القوات الأوكرانية، التي تحرز تقدماً سريعاً على الأرض، الجمعة، من خط السكك الحديدية الرئيسي الذي يزود القوات الروسية في شرق البلاد بالإمدادات، بعد أن أحدث انهيار جزء من الخط الأمامي الروسي أكبر تحول في زخم الحرب منذ أسابيعها الأولى.

ومنذ هزيمة القوات الروسية بالقرب من كييف في مارس، وموسكو تشن حرب استنزاف شرسة مستغلة تفوق قوة أسلحتها في إبطاء عملية الزحف من خلال قصف مدن وقرى. لكن هذا الأسلوب يعتمد على وصول أطنان من الذخيرة يوميا إلى الخطوط الأمامية على متن قطارات من غرب روسيا.

ونجحت قواتها حتى الآن في صد جميع محاولات كييف لقطع خط السكك الحديدية.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية الجمعة، إن قوات روسية منسحبة تحاول إجلاء الجرحى، وإنها أتلفت معدات عسكرية.

وأضافت “بفضل الإجراءات الماهرة والمنسقة تقدمت القوات المسلحة الأوكرانية، بدعم من السكان المحليين، ما يقرب من 50 كيلومترا في ثلاثة أيام”.

لكن في المقابل أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي والحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية أن العملية العسكرية الروسية تسبب في أضرار مباشرة بأكثر من 97 مليار دولار لأوكرانيا حتى الأول من يونيو، لكن إعادة إعمار البلاد قد تكلف قرابة 350 مليار دولار.

وقال التقرير إن أوكرانيا عانت من خسائر بقيمة 252 مليار دولار جراء اضطرابات في التدفقات الاقتصادية والإنتاج، فضلاً عن النفقات الإضافية المرتبطة بالحرب، في حين من المتوقع أن يؤدي نزوح ثلث الأوكرانيين إلى رفع معدل الفقر إلى 21٪ من 2٪ فقط قبل الحرب.

بشكل عام، قدر التقرير أن احتياجات إعادة الإعمار في أوكرانيا ستصل إلى 349 مليار دولار، أو حوالي 1.6 ضعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ 200 مليار دولار في العام 2021.

من هذا المبلغ، هناك حاجة إلى 105 مليارات دولار على المدى القصير لمعالجة الأولويات العاجلة، مثل إعادة بناء الآلاف من المدارس المتضررة أو المدمرة وأكثر من 500 مستشفى. ومن الضروري أيضًا الاستعداد لفصل الشتاء القادم، والذي من المحتمل أن يكون قاسياً، من خلال إصلاح المنازل وإعادة التدفئة وشراء الغاز.

وأشار التقرير إلى أن جميع الأرقام أولية ومن المرجح أن ترتفع مع استمرار الحرب.