الجيش الأوكراني يشن هجمات مضادة ضد القوات الروسية

قال فاديم دينيسينكو المسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية إن القوات المسلحة لبلاده تشن هجومين مضادين على القوات الروسية في منطقتي ميكولايف بجنوب البلاد وخاركيف بشرقها.

وعندما سئل في مقابلة مع التلفزيون الأوكراني عن إمكانية فرض القوات الروسية حصارا على العاصمة كييف، قال دينيسينكو “لا يوجد حصار حاليا، وهو ليس أمرا متوقعا في المستقبل القريب”.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من تصريحاته عن الهجومين المضادين.

تستمر العمليات القتالية على امتداد الأرض الأوكرانية مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ18.

قُتل أكثر من 2100 من سكان ماريوبول الساحلية المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي، وفق ما أعلنت بلدية المدينة، الأحد.

وقالت بلدية ماريوبول عبر تلجرام إن “المحتلين يقصفون بوحشية وفي شكل متعمد مباني سكنية ومناطق مكتظة بالسكان ويدمرون مستشفيات للاطفال وبنى تحتية مدنية، حتى اليوم، قضى 2187 من سكان ماريوبول في هجمات روسية”.

قالت روسيا اليوم الأحد إنها هاجمت منشأة يافوريف للتدريب غرب أوكرانيا وإن الضربة قتلت “ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب” ودمرت كمية كبيرة من الأسلحة المقدمة من دول خارجية.

في المقابل، حذر حلف شمال الأطلسي “ناتو” من احتمال استخدام موسكو أسلحة دمار شامل في أوكرانيا، وقال إن قرار إنهاء الحرب بيد بوتين.

بدوره، أكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يريد حربا مع روسيا، ولكن الهدف هو إضعاف القيادة السياسية المسؤولة عما يجري بأوكرانيا.