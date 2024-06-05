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الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 22 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

منذ 6 دقائق
جنود في الجيش الأوكراني

جنود في الجيش الأوكراني

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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأربعاء 5 حزيران/يونيو 2024، إنها تمكنت من إسقاط 22 طائرة مسيرة من طراز شاهد من أصل 27 أطلقتها روسيا على خمس مناطق في البلاد في هجوم خلال الليل.

وقال فيليب برونين حاكم منطقة بولتافا عبر تطبيق تيليجرام إن الهجوم تسبب في إلحاق أضرار بمنشأة صناعية وإصابة شخص في المنطقة.

وذكر حاكم منطقة ميكولايف أن الجيش الأوكراني دمر ست طائرات مسيرة فوق المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا وأضاف أن حطام إحداها دمر منزلا خاصا وألحق أضرارا بنحو عشرة منازل أخرى دون ورود تقارير عن إصابات.

وقال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا إن أربع طائرات مسيرة تم إسقاطها فوق خيرسون وأربع طائرات مسيرة أخرى تم إسقاطها فوق دنيبروبيتروفسك.

واستهدف الهجوم أيضا منطقة سومي شمال البلاد لكن لم ترد تفاصيل من السلطات المحلية عن أضرار.

    المصدر :
  • رويترز

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