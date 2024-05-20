الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 29 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

قالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان اليوم الاثنين إنها أسقطت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها القوات الروسية في هجوم خلال الليل وعددها 29.

وقال حاكم منطقة ميكولايف جنوب البلاد عبر تطبيق تيليجرام إنه جرى إسقاط 16 طائرة مسيرة فوق المنطقة وإن الحطام ألحق أضرارا بمسكن خاص وتسبب في اندلاع حريق.

كما أسقطت الدفاعات الجوية ثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة لفيف غرب البلاد دون أن يبلغ المسؤولون المحليون هناك عن وقوع أضرار.

واستهدف الهجوم أيضا منطقتي أوديسا وبولتافا بطائرات مسيرة بالإضافة إلى مهاجمة منطقة خاركيف بصاروخ باليستي من طراز إسكندر-إم.

وتكثف روسيا منذ أسابيع هجماتها بطائرات مسيرة وصواريخ في أنحاء أوكرانيا، الأمر الذي ألحق أضرارا جسيمة ببنية الطاقة التحتية لديها.

وقال دميترو ليخوفي المتحدث باسم الجيش الأوكراني للتلفزيون الوطني اليوم الاثنين إن القوات الأوكرانية أسقطت كل الطائرات المسيرة من طراز شاهد التي أطلقتها روسيا على مدى الأسبوع المنصرم وعددها 90 طائرة.