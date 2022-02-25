الجيش الأوكراني يعيد السيطرة على مطار “أنتونوف” الحيوي

استعاد الجيش الأوكراني، الجمعة، السيطرة على مطار “أنتونوف” الحيوي، الواقع على بعد 10 كيلومترات من العاصمة كييف.

وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إنه “تمت استعادة السيطرة على المطار الواقع في غوستوميل”، الذي تعرض لهجوم روسي الخميس.

وكان الجيش الأوكراني أعلن الخميس استمرار القتال للسيطرة على مطار “أنتونوف”.

وأعلن رئيس أركان الجيوش الأوكرانية فاليري زالوغني أن “المعارك دائرة للسيطرة على مطار غوستوميل” غربي كييف.

وتعرّض مطار أنتونوف العسكري في غوستوميل لهجوم شنته قوات روسية وصلت على متن مروحيات عدة وتواجهت مع وحدات من الجيش الأوكراني.

وشنت روسيا هجوما برا وجوا وبحرا، الخميس، وذلك بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتن عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وفرّ ما يقدر بنحو 100 ألف شخص بينما هزت الانفجارات وإطلاق النار المدن الرئيسية الأوكرانية، ووردت أنباء عن مقتل العشرات.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية أن الجيش الروسي أطلق صواريخ “كروز” أو صواريخ بالستية على كييف، وسمع دوي انفجارات في مناطق أوبولون وفيدرادني ودوروهوزهيشي وتروييشينا وبيتروبافليفسكا بورشاشيفكا السكنية، وأخرى بالقرب من مطار هوستوميل العسكري.

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بمقتل جميع حرس الحدود في جزيرة “سنيك” الأوكرانية الصغيرة، التي تعرف أيضا باسم “زميني”، قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لأوكرانيا، بعد هجوم روسي شنته سفينتان.

وواجه حرس الحدود البالغ عددهم 13 في الجزيرة سفينتين حربيتين روسيتين، فتحتا النيران على الجزيرة الواقعة في البحر الأسود.