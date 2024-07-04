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الجيش الأوكراني ينسحب من حي في مدينة تشاسيف يار الاستراتيجية

منذ 52 دقيقة
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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انسحب الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، من حي في مدينة تشاسيف يار الاستراتيجية شرق البلاد بعدما أعلنت موسكو أمس الأربعاء السيطرة عليه.

وقال الناطق باسم تجمع قوات خورتيتسيا المنتشر بالمنطقة نازار فولوشين في تصريح تلفزيوني، إن “القيادة قررت التراجع إلى مواقع أكثر أماناً وجاهزية”، وفق فرانس برس.

يأتي ذلك بعدما أعلنت روسيا، الأربعاء، السيطرة على أول أحياء تشاسيف يار التي تعد مدينة استراتيجية وتسعى موسكو إلى السيطرة عليها بهدف تسهيل تحقيق اختراق حاسم في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الروسية “حررت حي نوفيي” الواقع على الأطراف الشرقية لمدينة تشاسيف يار الواقعة في منطقة دونيتسك والتي تتمتع بأهمية عسكرية كبيرة.

فيما أكدت قناة “ديب ستايت” (DeepState) على تليغرام التي تضم باحثين ومصادر مقربة من كييف، أن الحي الذي تحدثت عنه موسكو في تشاسيف يار “دُمّر بالكامل”، موضحة أن الاستمرار في السيطرة عليه لن يؤدي إلا إلى “مزيد من الخسائر”.

كما أضافت أن “الانسحاب من هذا الحي هو بالتالي قرار منطقي، وإن كان صعباً”.

وتسمح تشاسيف يار الواقعة على المرتفعات، للقوات الروسية بالوصول بقذائف مدافعها إلى كراماتورسك أكبر مدينة تعدين في المنطقة والتي تعتبر حصناً حامياً للمناطق الأوكرانية في هذا الجزء من البلاد.

يذكر أن الجيش الروسي استعاد زمام المبادرة خلال الأشهر الأخيرة محققاً مكاسب تدريجية، في ظل سعيه إلى اختراق خطوط الدفاع الأوكرانية في الشرق للاستيلاء على الجزء الذي لا يسيطر عليه من دونباس، بعد أكثر من عامين على بدء العملية العسكرية الروسية.

    المصدر :
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