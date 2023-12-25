الجيش الأوكراني ينفي استيلاء روسيا على مارينكا في شرق البلاد

نفى الجيش الأوكراني الاثنين ما قالته روسيا عن سيطرة قواتها على بلدة مارينكا في شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني أولكسندر شتوبون للتلفزيون الوطني الأوكراني “ليس صحيحا ما تردد عن الاستيلاء على مارينكا.. قواتنا موجودة داخل المدينة”.

وفيما نقلت وكالات أنباء عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله الاثنين إن القوات الروسية سيطرت بالكامل على بلدة مارينكا في شرق أوكرانيا.

وتصف معظم الروايات الواردة عن مارينكا، الواقعة جنوب غربي مدينة دونيتسك، بأنها مدينة مهجورة بعد أن كان يقطنها عشرة آلاف شخص.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة المالية الأوكرانية الإثنين، أنّ كييف تلقت 1.34 مليار دولار، في إطار برنامج للبنك الدولي لدعم قدرة الإدارة في أوكرانيا على تحمل النفقات العامة.

وأوضحت الوزارة في بيان أنّ التمويل يتألف من قرض بقيمة 1.086 مليار دولار من البنك الدولي، ومنحة 190 مليون دولار من النرويج، ومنحة 50 مليون دولار من الولايات المتحدة، ومنحة 20 مليون دولار من سويسرا.

وقالت إنه سيتم استخدام الأموال للتعويض الجزئي للنفقات غير المرتبطة بالأمن والدفاع في الميزانية الأوكرانية، بما في ذلك المعونات الاجتماعية لكبار السن والمدفوعات المقدمة لموظفي خدمة الطوارئ الحكومية.