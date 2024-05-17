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الجيش الأوكراني يوقف هجوما جويا روسيا ويسقط 20 طائرة مسيرة

منذ 15 دقيقة
مسيرات روسية أسقطتها أوكرانيا- أرشيفية

مسيرات روسية أسقطتها أوكرانيا- أرشيفية

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قال الجيش الأوكراني اليوم الجمعة إن قواته أسقطت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا في هجوم خلال الليل وعددها 20.

وأسقط الجيش الطائرات المسيرة فوق مناطق خاركيف وبولتافا وفينيتسا وأوديسا وميكولايف.

وتزايد استهداف القوات الروسية لمنطقة خاركيف هذا الربيع وكثفت الهجمات الجوية وشنت هجوما جديدا في مناطق حدودية.

وقال إيهور تيريخوف رئيس بلدية مدينة خاركيف إن أربعة انفجارات وقعت خلال الهجوم وكتب على تطبيق تلغرام قائلا إن إحدى الضربات تسببت في نشوب حريق.

وذكر أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف على تطبيق تلغرام أن الهجوم ألحق أضرارا بخمس بنايات إحداها تابعة لإدارة المنطقة.

وأشار فيليب برونين حاكم منطقة بولتافا إلى أن ثلاث طائرات مسيرة تم إسقاطها هناك دون وقوع إصابات أو أضرار بالبنية التحتية.

وقال فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف على تطبيق تلغرام أيضا إن المنطقة لم تقع بها إصابات بعد الهجمات التي وقعت خلال الليل.

    المصدر :
  • رويترز

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