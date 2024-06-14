الجيش الأوكراني يُحبط هجومًا روسيًا بإسقاط 7 صواريخ و17 طائرة مسيرة

قال الجيش الأوكراني اليوم الجمعة إنه تمكن من إسقاط سبعة صواريخ من أصل 14 أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية وتمكن كذلك من إسقاط 17 طائرة مسيرة استخدمتها موسكو في ذات الهجوم.

وأسقطت الدفاعات الجوية سبعة من أصل عشرة صواريخ كروز. وأطلقت روسيا أيضا ثلاثة صواريخ باليستية من طراز إسكندر-إم وصاروخ كينجال الباليستي الذي يتم إطلاقه من الجو خلال الهجوم.

وأسقط الجيش الأوكراني الصواريخ على سبع مناطق. وقال حاكم منطقة زابوريجيا إن صاروخا ضرب بقعة مفتوحة دون ورود تقارير بعد عن أضرار ولا إصابات.

كما دمرت القوات الجوية خمس طائرات مسيرة فوق منطقة دنيبروبتروفسك، وذكر حاكم المنطقة أن السلطات لم تصلها تقارير عن أضرار أو إصابات.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.