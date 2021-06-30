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الجيش الإثيوبي يحذر قوات إقليم تيغراي من "إعادة التنظيم"

30 - يونيو - 2021
تيغراي

تيغراي

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أصدر الجيش الإثيوبي، اليوم الأربعاء، تحذيرات لقوات إقليم تيغراي من “إعادة التنظيم”، مشيرا إلى أن رد الجيش “سيكون ضخما”، وقال الضابط بالجيش الإثيوبي، اللفتنانت جنرال باشا ديبيلي، بعد يومين من دخول قوات جبهة تحرير تيغراي إلى المدينة، إن “الجيش الإثيوبي غادر ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي لأنه بحاجة إلى الاستعداد لتهديدات أخرى غير جبهة تحرير تيغراي الشعبية”.

ولفت إلى أن “الجبهة الشعبية لتحرير تيغاري لم تعد تشكل تهديدا، لكن لدينا تهديد وطني أكبر نحتاج إلى تحويل انتباهنا إليه”.

كان رضوان حسين، المتحدث باسم فريق العمل الحكومي الإثيوبي المعني بإقليم تيغراي، قد أشار إلى أن “عددا كبيرا من المدنيين والجنود قتلوا في الصراع الدائر بالإقليم”.

قال للصحفيين: “إثيوبيا تتعرض لهجوم من الخارج بسبب الصراع”، حيث أن هذا البيان يعتبر أول بيان عام يصدره أي مسؤول بالحكومة الاتحادية في إثيوبيا منذ سيطرة قوات تيغراي هذا الأسبوع، على عاصمة الإقليم ميكيلي.

وكانت الحكومة الاتحادية قد أصدرت بيانا في وقت سابق، أعلنت فيه وقف إطلاق النار من جانب واحد يسري على الفور، وذلك مع تواتر تقارير عن وصول قوات تيغراي إلى وسط عاصمة الإقليم، وذلك بحسب “رويترز”

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