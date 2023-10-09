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الجيش الإسرائيليّ يُعلن اعتقال نائب قائد القوة البحريّة لـ "حماس"

منذ 10 دقائق
الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

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أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوة بحرية تمكنت من اعتقال محمد أبو غالي، نائب قائد القوة البحرية في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وأضاف متحدث باسم الجيش في بيان أمس، أنّه يجري التحقيق مع أبو غالي.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه قتل مئات “المسلحين” المشاركين في عمليات اقتحام المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة والتي قُتل فيها 700 إسرائيلي حتى الآن.

كما تابع في بيان، أنّ عمليات الجيش الإسرائيلي ما زالت متواصلة في المناطق المحيطة بقطاع غزة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية المصغرة أعلنت بوقت سابق أمس، الدخول رسميًا في حالة الحرب.

وهذه هي المرة الأولى منذ حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، التي تعلن فيها إسرائيل “حالة الحرب” هذه.

أتى ذلك، بعدما وصل عدد القتلى من جراء العملية المباغتة التي شنتها حماس فجر أمس إلى أكثر من 700، بينما قدر عدد الأسرى بأكثر من 100.

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