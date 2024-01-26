الجيش الإسرائيلي: إصابة 38 ضابطا وجنديا في 24 ساعة بمعارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 38 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في حين أظهر استطلاع رأي أن حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقد نصف قوته الانتخابية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عدد الضباط والجنود الذين أصيبوا منذ بداية الحرب بلغ 2748، بينما بلغ عدد الجنود المصابين منذ بداية الهجوم البري 1258.

وما زال 396 جنديا يعالجون في المستشفيات، من بينهم 38 مصابون بجروح خطيرة، و253 بجروح متوسطة، بينما يرقد 105 إثر تعرضهم لإصابات طفيفة.

كما قال الجيش الإسرائيلي إنه ومنذ بداية الهجوم البري على غزة، أصيب 258 عسكريا بجروح خطرة. وهناك 423 إصاباتهم متوسطة، في مقابل 577، إصاباتهم طفيفة.

يذكر أن هذه هي الأرقام الرسمية معلنة من الجيش الإسرائيلي لكن المقاومة الفلسطينية تؤكد أن أعداد قتلى ومصابي الاحتلال أكثر من المعلن بكثير.

حصيلة كتائب القسام

وكان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قد أعلن قتل 53 جنديا إسرائيليا من نقطة الصفر وقنص 9 آخرين في عمليات نفذتها ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وقال أبو عبيدة -في بيان نشر على الحساب الرسمي لكتائب القسام على تليغرام- إن مقاتلي القسام دمروا خلال الأسبوع الماضي 68 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في القطاع.

وأضاف أنهم أوقعوا العشرات من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة خلال الفترة نفسها.

وتابع أبو عبيدة أنهم استهدفوا الأسبوع الماضي قوات إسرائيلية بقذائف وعبوات مضادة للتحصينات والأفراد وأسلحة رشاشة، مشيرا إلى أنهم نسفوا 4 منازل وفجروا مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود الاحتلال.

وجاء في البيان أن عناصر الكتائب وجهوا خلال الأسبوع الماضي أيضا رشقات صاروخية بمديات مختلفة إلى داخل إسرائيل

كما أكد أبو عبيدة أن كتائب القسام أسقطت الأسبوع الماضي طائرتي استطلاع من طراز “سكاي لارك” واستولت على 8 طائرات دون طيار.

من جهتها، بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد من استهداف آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم غرب مدينة خان يونس.

تراجع شعبية نتنياهو

من ناحية أخرى، أفاد استطلاع رأي لصحيفة معاريف تضاعف شعبية “حزب المعسكر الرسمي” في إسرائيل بقيادة الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس أكثر من 3 مرات.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن حزب الليكود الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفقد نصف قوته الانتخابية، وأضافت أن 52% من الإسرائيليين يؤيدون تولي غانتس رئاسة الحكومة مقابل 32% يؤيدون نتنياهو.

كما أشارت النتائج إلى أن 57% من الإسرائيليين يؤيدون تصعيد عائلات المحتجزين في غزة حراكهم الشعبي ضد الحكومة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس.