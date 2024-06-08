السبت 2 ذو الحجة 1445 ﻫ - 8 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الإسرائيلي: استئناف المساعدات إلى رصيف غزة خلال أيام

منذ 8 دقائق
الرصيف البحري العائم قبالة شواطئ غزة

الرصيف البحري العائم قبالة شواطئ غزة

A A A
طباعة المقال

قال الجيش الإسرائيلي (السبت 8-6-2024) إن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البحر عبر رصيف مؤقت شيدته الولايات المتحدة سيُستأنف خلال الأيام المقبلة وذلك بعد الانتهاء من إصلاح الهيكل.

وأضاف “بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي في تأمين المنطقة الساحلية من أجل العمليات اللوجستية المشتركة للجيش الأمريكي على الشاطئ في غزة. وستسمح إعادة إنشاء الرصيف بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان في الأيام المقبلة”.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أمس الجمعة أنها أعادت إنشاء الرصيف المؤقت الراسي قبالة ساحل غزة والذي أزيل مؤقتا بعد انهيار جزء من هيكله بعد أسبوعين من بدء تشغيله.

وتهدف هذه المساعدات إلى التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية في غزة والتي بدأت تتكشف خلال الأشهر الثمانية الماضية منذ أن شنت إسرائيل حملة عسكرية على القطاع ردا على هجوم لحركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول أدى إلى مقتل 1200 بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.

وقتل الهجوم الإسرائيلي حتى الآن أكثر من 36700 في غزة، وفقا لوزارة الصحة في القطاع، هذا بالإضافة إلى تدمير جزء كبير من الجيب الفلسطيني وتشريد معظم سكانه.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

حدود بولندا وروسيا البيضاء
التوتر يتصاعد على حدود بولندا وروسيا البيضاء مع وصول مزيد من المهاجرين
أوكرانيا: إسقاط 9 من 13 مسيرة روسية فوق أربع مناطق
تركيا تفرض رسوماً جمركية إضافية تبلغ 40% على واردات السيارات من الصين

الأكثر قراءة

انقلاب باص المدرسة في نهر العاصي بدركوش - الدفاع المدني السوري
فيديو وصور.. نهر العاصي يبتلع حافلة أطفال في دركوش وفرق الإنقاذ تواجه صعوبات
حدود لبنان الجنوبية مع الأراضي المحتلة
مسؤول كبير بحزب الله يكشف مفاجأة عن "أجهزة التجسس" الإسرائيلية قرب لبنان!
عناصر من الشرطة الدنماركية
رئيسة وزراء دولة أوروبية تتعرض لضرب مبرح في العاصمة!