الجيش الإسرائيلي: اغتيال القيادي العسكري في حماس مراد أبو مراد

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، اغتيال القيادي العسكري في حماس مراد أبو مراد، الذي يقول إنه يتولى قيادة العمليات الجوية في الحركة.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي في بيان إن”قائد العمليات الجوية” مراد أبو مراد قتل خلال ضربة جوية على مركز قيادي لحماس نفذت الحركة منه “نشاطها الجوي”، وفق فرانس برس.

ويشير المتحدث في كلامه إلى الطائرات الشراعية الآلية التي استخدمتها حماس في هجومها على إسرائيل.

وهذا أول قيادي في الجناح العسكري لحركة حماس تغتاله إسرائيل منذ اندلاع الحرب مع الحركة التي تسيطر على غزة.

لكن لم تؤكد حماس أو أي مصادر فلسطينية هذا النبأ بعد.

وكانت إسرائيل اغتالت اثنين من قادة حركة حماس منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الجاري، لكنهما ينتميان إلى الجناح السياسي في الحركة.

وهما عضوا المكتب السياسي زكريا أبو معمر وجواد أو شمالة في غارات جوية.

وبعد اندلاع الحرب، أكد عدد من القادة السياسيين والعسكريين أن اغتيال قادة حركة حماس يمثل أحد أهداف الحرب الحالية.

وهدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قائد حماس في غزة، يحيى السنوار وغيره من قادة حماس بالاغتيال.