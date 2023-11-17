الجيش الإسرائيلي: القتال في غزة معقد وسنمضي حتى جنوب القطاع

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري (الجمعة 17-11-2023) إن القوات الإسرائيلية ستقصف الأهداف التابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أينما وجدتها بما في ذلك في جنوب قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل فيه القوات عمليتها البرية في شمال القطاع المحاصر.

وأضاف هاغاري في مؤتمر صحفي دوري “نحن مصممون على المضي قدما في عمليتنا. سيكون ذلك في أي مكان توجد فيه حماس، بما في ذلك جنوب القطاع”، وتابع “سيحدث في الزمان والمكان والظروف الأنسب للجيش”.

كما لفت إلى استمرار جهودهم في سعيهم إعادة المخطوفين لدى حماس، مشيراً إلى أن الحرب في غزة تجري في منطقة مأهولة تتطلب وقتا.

كما أكد العثور على جثة رهينة لدى اقتحامهم مجمع الشفاء، وأضاف “أبلغنا عائلات 372 عسكريا بمقتل أبنائهم في غزة”.

واعتبر هاغاري أن القتال في غزة معقد ويتطلب وقتا، والمجلس الوزاري وافق أمس على إدخال الوقود إلى غزة من أجل المنظمات الدولية.