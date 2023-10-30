الجيش الإسرائيلي: المجندة أعطتنا معلومات مذهلة سنستخدمها بكل تأكيد

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دنيال هاغاري، الإثنين، إن المجندة التي تم تحريرها تحدثت وأعطتنا معلومات بشكل مذهل فلديها ذاكرة قوية ونحن بحاجة إلى تلك المعلومات وسوف نستخدمها بكل تأكيد.

وأضاف هاغاري، الجيش يستمر في توسيع العملية البرية مع مزيد من المدرعات والقوات الهندسية تدخل للقطاع إلى جانب الغارات الجوية والبحرية.

خطط الحرب تستمر وسوف تستمر بموجب الأهداف، أغرنا على عدة أهداف في الأراضي اللبنانية ردا على إطلاق صوارخ ضدنا.

ومنتشرون بجاهزية في الشمال ونطلق النار على كل من حاول التسلل لأراضينا، كما ونتابع بكل الوسائل وكشفنا المعلومات المتعلقة بمشفى الشفاء وما يوجد تحته وسوف نحول المعلومات لشركائنا الاستخبارتيين.

هناك غرفة لإدارة العمليات وارتباط بالأنفاق تحت الأرض تحت مشفى الشفاء، لن نسمح بإدخال الوقود لغزة في هذه المرحلة.

هذا ونشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي ادرعي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، صور للمجندة مع عائلتها، وعلق قائلاً:

تم هذه الليلة تحرير الجندية في جيش الدفاع أوري مغيديش بعد ان تم اختطافها من قبل تنظيم حماس الارهابي، وتم فحص الجندية طبيًا وهي بحالة جيدة وقد التقت مع عائلتها.

وتابع جيش الدفاع وجهاز الشاباك سيواصلان العمل لاطلاق سراح المختطفين

#عاجل تم هذه الليلة تحرير الجندية في جيش الدفاع أوري مغيديش بعد ان تم اختطافها من قبل تنظيم حماس الارهابي تم فحص الجندية طبيًا وهي بحالة جيدة وقد التقت مع عائلتها. جيش الدفاع وجهاز الشاباك سيواصلان العمل لاطلاق سراح المختطفين (تصوير الصورة: جهاز الشاباك) pic.twitter.com/ucQ9nRpq2U — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 30, 2023