الجيش الإسرائيلي: المدرعات مع القوات البرية جاهزة لدخول غزة

تحاول إسرائيل تمرير فشلها في مواجهة حركة حماس والشعب الفلسطيني، ومع ارتفاع عدد الشهداء والجرحى يستمر القصف الإسرائيلي دون رحمة أو إنذار.

هذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين 16\10\2023، أن المدرعات مع القوات البرية مستعدة وجاهزة لدخول غزة.

وقبيل ذلك قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان نشرته هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش يجري الآن تدريبات تمهيداً للدخول إلى قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس (تويتر سابقا): “نستعد حالياً للمناورة في القطاع الجنوبي، والمدرعات مع القوات البرية مستعدة وجاهزة”.

من جهة أخرى، طالب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، سكان حي الزيتون في غزة بالتوجه إلى جنوب القطاع.

وقال أدرعي “ناشدنا في الأيام الأخيرة سكان مدينة غزة للتوجه جنوبا إلى منطقة جنوب وادي غزة من أجل سلامتهم. والآن نناشدكم في حي الزيتون للتوجه جنوبا.. أنتم تعرفون أن الحي مكتظ ومليء بأوكار لحماس”.

في سياق آخر، نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” اليوم عن المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي قوله إن ما يقارب 78 ألف إسرائيلي نزحوا حتى الآن بسبب الحرب مع حماس في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل أمرت بإخلاء التجمعات السكنية المحيطة بقطاع غزة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفسلطينية ارتفاع عدد القتلى بسبب القصف الإسرائيلي في غزة إلى 2778 قتيلاً بالإضافة لنحو 10 آلاف جريح، بينما سقط في الضفة الغربية 59 قتيلاً وأكثر من 1250 جريحاً.

هذا، ويواصل الجيش الإسرائيلي حشد قواته وآلياته العسكرية على طول الحدود مع قطاع غزة، استعدادا لتوغل بري وشيك وفق تصريحات القادة الإسرائيليين، تزامنا مع قصفها العنيف للقطاع لليوم العاشر على التوالي.

وفي آخر التطورات الميدانية، قالت حماس إن الحركة قادرة على إفشال محاولات إسرائيل للتوغل البري في غزة. وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، إنها استهدفت مطار بن غوريون الإسرائيلي وأسدود برشقة صاروخية. وذكرت كتائب القسام في بيان مقتضب، أن استهداف المطار، الواقع قرب تل أبيب، جاء “ردا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين”.

بدوره، وفيما أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 291، أكد اليوم الاثنين 16\10\2023، أن عدد الأسرى لدى حماس في قطاع غزة وصل إلى 199 شخصا، وذلك في حصيلة جديدة بعد عشرة أيام من الهجوم المباغت الذي شنته الحركة على الدولة العبرية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في مؤتمر صحافي “قمنا بإخطار عائلات 199 رهينة”. وكانت إسرائيل أعلنت سابقا وجود 155 رهينة.