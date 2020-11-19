الجيش الإسرائيلي: الوحدة 840 الإيرانية زرعت عبوات ناسفة بالجولان

كشف الجيش الإسرائيلي عن هوية الوحدة العسكرية المدعومة من إيران المسؤولة عن زرع العبوات الناسفة قرب الحدود الإسرائيلية في هضبة الجولان .

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الخميس، إن الوحدة 840 التي يوجهها فيلق القدس الإيراني مسؤولة عن زرع العبوات الناسفة قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية، في هضبة الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل.

وأضاف أدرعي، على تويتر “وحدة 840 في سوريا، وهي وحدة عملياتية تعمل سرا نسبيا، تأخذ على عاتقها تخطيط وإنشاء بنية تحتية إرهابية، خارج إيران، موجهة ضد أهداف غربية ومعارضة”.

وتابع “الوحدة مسؤولة عن زرع العبوات التي اكتشفت الأربعاء وتم تحييدها. كما سبق ووجهت محاولة مشابهة أخرى في شهر أغسطس الماضي”.

وتأتي تغريدات أدرعي بعد يوم من شن إسرائيل شنت غارات جوية، استهدفت مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري في سوريا، الأربعاء.

وقالت إسرائيل إنها ترد على ما وصفته بأنه عملية، رعتها إيران، شملت زرع سوريين لعبوات ناسفة.

وبحسب رويترز، فقد شمل الهجوم ثمانية أهداف في المنطقة الممتدة من القطاع الذي تسيطر عليه سوريا من هضبة الجولان إلى محيط دمشق.

وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء نقلت عن مصدر عسكري قوله إن ثلاثة عسكريين قتلوا، وأصيب آخر في “عدوان إسرائيلي” على سوريا، بحسب وصفها، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا.

وذكر المرصد أن من بين القتلى خمسة إيرانيين من فيلق القدس، بالإضافة إلى اثنين على الأقل من مقاتلين شيعة، ربما من لبنان أو العراق.

وقصفت إسرائيل مرارا ما تقول إنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا في السنوات الأخيرة، وصعدت هذه الهجمات على مدى العام المنصرم فيما وصفته مصادر مخابراتية غربية بأنه جزء من حرب بالوكالة، وافقت عليها واشنطن، في إطار استراتيجية لكبح نفوذ إيران العسكري.

لكن هجوم الأربعاء أصاب نطاقا أوسع من المعتاد بكثير من الأهداف، وبدا الجيش الإسرائيلي أكثر إقداما على إعلان التفاصيل مما كان عليه في المرات السابقة، مما يشير إلى نية واضحة لتوجيه رسالة للرأي العام عن التدخل الإيراني في سوريا.