الجيش الإسرائيلي: بلاغ عن إطلاق نار عند معبر على حدود الأردن

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه تلقى بلاغا عن إطلاق نار عند معبر جسر الملك حسين (جسر اللنبي) بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، وإن تفاصيل الواقعة قيد التحقيق حاليا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم أسفر عن سقوط قتيل إسرائيلي.

وفي وقت سابق، قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن شخصين أصيبا بجروح خطرة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن من يعتقد أنهما المهاجمان قتلا.

ويشكل هذا المعبر نقطة عبور مهمة للتجارة بين الأردن وإسرائيل.

وفي سبتمبر أيلول 2024، قتل مسلح تسلل من الأردن ثلاثة مدنيين إسرائيليين عند المعبر قبل أن ترديه قوات الأمن قتيلا. وأدى الهجوم في ذلك الوقت لإغلاق المعبر لمدة يومين.