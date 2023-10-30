الجيش الإسرائيلي: تحرير مجندة كانت مختطفة لدى حماس عبر عملية برية في غزة

بعد أن بثت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، الاثنين، رسالة مصورة لأسيرات إسرائيليات وخلال الفيديو، قالت الأسيرات لنتنياهو: “تم احتجازنا منذ 23 يوما، وكان يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار”.

وبعد وقت قصير أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، انه تم تحرير مجندة الليلة كانت مختطفة لدى حماس عبر عملية برية في غزة.

هذا ونشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي ادرعي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، صور للمجندة مع عائلتها، وعلق قائلاً:

تم هذه الليلة تحرير الجندية في جيش الدفاع أوري مغيديش بعد ان تم اختطافها من قبل تنظيم حماس الارهابي، وتم فحص الجندية طبيًا وهي بحالة جيدة وقد التقت مع عائلتها.

وتابع جيش الدفاع وجهاز الشاباك سيواصلان العمل لاطلاق سراح المختطفين

#عاجل تم هذه الليلة تحرير الجندية في جيش الدفاع أوري مغيديش بعد ان تم اختطافها من قبل تنظيم حماس الارهابي تم فحص الجندية طبيًا وهي بحالة جيدة وقد التقت مع عائلتها. جيش الدفاع وجهاز الشاباك سيواصلان العمل لاطلاق سراح المختطفين (تصوير الصورة: جهاز الشاباك) pic.twitter.com/ucQ9nRpq2U — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 30, 2023