الجيش الإسرائيلي: حركة حماس ليس لديها مكان لتختبئ به في غزة

قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إن مقاتلي حركة حماس “ليس لديهم مكان ليختبئوا به في غزة” مضيفا أن سلاح الجو ينفذ ضربات جوية مكثفة غير مسبوقة على القطاع في صورة موجات كل أربع ساعات.

وقال كبير المتحدثين العسكريين الأميرال دانيال هاجاري في إفادة صحفية “سنصل إليهم (حماس) أينما كانوا”.

وفي وقت سابق دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الثلاثاء إلى إنهاء الصراع المستمرة بين فلسطين وإسرائيل على أساس المعايير التي حددتها الأمم المتحدة وحث على إنهاء “الحرب والعنف”.

كما وقال خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسبانية في وقت سابق من يوم الثلاثاء 10\10\2023 إن حكومته تعارض اقتراحات تعليق مساعدات الاتحاد الأوروبي للأراضي الفلسطينية.

وتابع ألباريس في مقابلة مع إذاعة كادينا سير الإسبانية “هذا التعاون يتعين أن يستمر، لا يمكننا الخلط بين حماس، المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، والسكان الفلسطينيين أو السلطة الفلسطينية أو منظمات الأمم المتحدة على الأرض”.

وأضاف أن الأراضي الفلسطينية ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من المساعدات في المستقبل القريب بعد هجوم حماس السبت الماضي على إسرائيل وما أعقب هذا من قصف إسرائيلي لقطاع غزة.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا بعد ظهر اليوم الثلاثاء 10\10\2023 لبحث المسألة.