الجيش الإسرائيلي: سنهاجم ميناء الحديدة باليمن في الساعات القادمة

أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى كل الموجودين بميناء الحديدة باليمن وقال إنه سيهاجمه في الساعات القادمة.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى كل المتواجدين في ميناء الحديدة في اليمن ⭕️سيهاجم جيش الدفاع في الساعات القريبة في المنطقة المحددة بالخريطة في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الارهابي هناك ⭕️من أجل سلامتكم، ندعو كافة المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى… pic.twitter.com/6SM7uKPRxy — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 16, 2025

وأعلن المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، بمنشور على “إكس”، اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية ستهاجم في الساعات المقبلة ميناء الحديدة باليمن.

ودعا كافة المتواجدين في محيط الميناء اليمني، والسفن الراسية فيه إلى إخلاء المكان بشكل فوري.

كما شدد على أن “كل من سيبقى في المنطقة يعرض حياته للخطر”، وفق تعبيره.

غارات على صنعاء والجوف

وكانت إسرائيل أغارت، الأسبوع الماضي، على “عدة أهداف” في العاصمة صنعاء والجوف شمال البلاد. واستهدفت الغارات الإسرائيلية “مقر التوجيه المعنوي في حي التحرير وسط العاصمة اليمنية”، و”مبنى الأحوال المدنية في مديرية الحزم” في الجوف، وأدى إلى مقتل نحو 48 شخصاً.

كما طال القصف الإسرائيلي المصرف المركزي ومباني حكومية في محافظة الجوف.

كذلك نفذت إسرائيل غارات مماثلة في 28 آب (أغسطس) الماضي، أدت إلى مقتل رئيس حكومة الحوثي أحمد غالب الرهوي و11 مسؤولا رفيعي المستوى في العاصمة اليمنية.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، أطلق الحوثيون بانتظام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل، غالباً ما تم اعتراضها.