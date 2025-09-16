الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
الجيش الإسرائيلي: سنهاجم ميناء الحديدة باليمن في الساعات القادمة

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 16 - سبتمبر - 2025 3:36 مساءً
إسرائيل تشن هجوماً على اليمن - أرشيفية

أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى كل الموجودين بميناء الحديدة باليمن وقال إنه سيهاجمه في الساعات القادمة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، بمنشور على “إكس”، اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية ستهاجم في الساعات المقبلة ميناء الحديدة باليمن.

ودعا كافة المتواجدين في محيط الميناء اليمني، والسفن الراسية فيه إلى إخلاء المكان بشكل فوري.

كما شدد على أن “كل من سيبقى في المنطقة يعرض حياته للخطر”، وفق تعبيره.

غارات على صنعاء والجوف

وكانت إسرائيل أغارت، الأسبوع الماضي، على “عدة أهداف” في العاصمة صنعاء والجوف شمال البلاد. واستهدفت الغارات الإسرائيلية “مقر التوجيه المعنوي في حي التحرير وسط العاصمة اليمنية”، و”مبنى الأحوال المدنية في مديرية الحزم” في الجوف، وأدى إلى مقتل نحو 48 شخصاً.

كما طال القصف الإسرائيلي المصرف المركزي ومباني حكومية في محافظة الجوف.

كذلك نفذت إسرائيل غارات مماثلة في 28 آب (أغسطس) الماضي، أدت إلى مقتل رئيس حكومة الحوثي أحمد غالب الرهوي و11 مسؤولا رفيعي المستوى في العاصمة اليمنية.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، أطلق الحوثيون بانتظام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل، غالباً ما تم اعتراضها.

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

