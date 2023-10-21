الجيش الإسرائيلي: سنواصل الهجوم على غزة وسنكثف العمليات العسكرية

دخلت الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة أسبوعها الثالث، بينما حذر منشور إسرائيلي سكان شمال وادي غزة من أن كل من اختار البقاء يمكن تحديده على أنه إرهابي.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت 21\10\2023، أنه يعتزم “تكثيف” ضرباته على غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري: “علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة اعتبارا من اليوم سنكثف الضربات ونقلل (حجم) الخطر”، نقلا عن فرانس برس.

كما أكد الجيش مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في قصف على شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على أهداف لحماس في غزة، من بينها منصات إطلاق صواريخ.

وفي تطور، أكد إعلام فلسطيني مقتل القيادي في الجناح العسكري لحماس طلال الهندي في غارة إسرائيلية وسط غزة.

وأفادت الصحة الفلسطينية بسقوط 352 شهيداً جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة، لتصل حصيلة القتلى في هذه الحرب منذ بدء التصعيد إلى 4385، بحسب وزارة الصحة في القطاع، منهم 1756 طفلا و967 سيدة، إضافة إلى 13561 جريحا”. وأضافت أن “70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء والمسنين”.

وفي المقابل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، استهداف تل أبيب ووسط إسرائيل برشقة صاروخية جديدة، وكذلك أعلنتا قصف أسدود برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن صفارات الإنذار من الصواريخ دوت في أسدود بعد 6 ساعات من الهدوء في الجنوب.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية قصفت العديد من الأهداف التابعة لحركة حماس في أنحاء قطاع غزة خلال الليلة الماضية. وذكر المتحدث باسم الجيش أنه تم استهداف مقرات لقيادة العمليات ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدروع وغيرها من البنى التحتية ومواقع للمراقبة وإطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لحماس.

وصباح اليوم، أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بمقتل نحو 30 شخصاً فجر اليوم في قصف نفذه الطيران الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.