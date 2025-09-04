الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على 40% من غزة

جنود إسرائيليون يجلسون فوق دبابات على الحدود بين إسرائيل وغزة، 26 أغسطس 2025. رويترز

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي “هذا الأسبوع بدأنا تجنيد عشرات آلاف الجنود لهزيمة حماس في غزة”.

وأضاف أدرعي “سيطرنا على 40% من مدينة غزة والضغط سيستمر الأيام القادمة”.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه “منذ بدء عملية عربات جدعون تمكنا من استعادة جثامين 10 مختطفين”.

قال أدرعي، الثلاثاء، إن إخلاء مدينة غزة أمر “لا مفر منه”.

وأضاف، في بيان، أن كل عائلة تنتقل إلى الجنوب وفق أوامر الجيش الإسرائيلي “ستحصل على المساعدات الإنسانية التي جاري العمل عليها في هذه الأيام حيث بدأ الجيش بالعمل على إدخال الخيام، وتمهيد مناطق لإنشاء مجمعات توزيع المساعدات الإنسانية، ومد خط مياه وغيرها”.

وفي وقت سابق، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير في كلمة أمام جنود الاحتياط بقاعدة عسكرية “نستعد لاستمرار الحرب، وسنكثف ونعمق أعمالنا القتالية”.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، الشهر الماضي، عن مسؤولين كبار بالجيش القول إن من المتوقع أن يستمر القتال في مدينة غزة حتى عام 2026، وذلك بعد موافقة وزير الدفاع على خطة “احتلال” المدينة.

إلى ذلك، قالت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم IAGS، الاثنين، إن الرابطة أقرت باستيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأيد 86% من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، القرار الذي ينص على أن “سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تلبي التعريف القانوني للإبادة الجماعية في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948)”.