الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على 40% من غزة

منذ 34 دقيقة
جنود إسرائيليون يجلسون فوق دبابات على الحدود بين إسرائيل وغزة، 26 أغسطس 2025. رويترز

جنود إسرائيليون يجلسون فوق دبابات على الحدود بين إسرائيل وغزة، 26 أغسطس 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي “هذا الأسبوع بدأنا تجنيد عشرات آلاف الجنود لهزيمة حماس في غزة”.

وأضاف أدرعي “سيطرنا على 40% من مدينة غزة والضغط سيستمر الأيام القادمة”.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه “منذ بدء عملية عربات جدعون تمكنا من استعادة جثامين 10 مختطفين”.

قال أدرعي، الثلاثاء، إن إخلاء مدينة غزة أمر “لا مفر منه”.

وأضاف، في بيان، أن كل عائلة تنتقل إلى الجنوب وفق أوامر الجيش الإسرائيلي “ستحصل على المساعدات الإنسانية التي جاري العمل عليها في هذه الأيام حيث بدأ الجيش بالعمل على إدخال الخيام، وتمهيد مناطق لإنشاء مجمعات توزيع المساعدات الإنسانية، ومد خط مياه وغيرها”.

وفي وقت سابق، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير في كلمة أمام جنود الاحتياط بقاعدة عسكرية “نستعد لاستمرار الحرب، وسنكثف ونعمق أعمالنا القتالية”.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، الشهر الماضي، عن مسؤولين كبار بالجيش القول إن من المتوقع أن يستمر القتال في مدينة غزة حتى عام 2026، وذلك بعد موافقة وزير الدفاع على خطة “احتلال” المدينة.

إلى ذلك، قالت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم IAGS، الاثنين، إن الرابطة أقرت باستيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأيد 86% من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، القرار الذي ينص على أن “سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تلبي التعريف القانوني للإبادة الجماعية في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948)”.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

تيريزا ريبيرا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية خلال اجتماع في بكين يوم 14 يوليو تموز 2025. صورة لوريترز من ممثل لوكالات الأنباء.
غزة تحت القصف
نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية: عمليات إسرائيل في غزة تمثل إبادة جماعية
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. رويترز
غزة تحت القصف
روبيو: أميركا أبلغت الدول بأن الاعتراف بدولة فلسطينية سيزيد المشكلات
زلزال- تعبيرية
زلزال قوته 6.2 درجة يهز جنوب شرق أفغانستان

الأكثر قراءة

الغارات على انصارية استهدفت مجمع لتصليح وصيانة الجرافات
فيديو.. ليل جنوب لبنان تحت النار!
مقاعد الطلاب في المدارس
الطويل لـ"صوت بيروت": هذا ما يحصل في المدارس الخاصة!
نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
أورتاغوس في بيروت الأحد.. ما هدف الزيارة؟