الجيش الإسرائيلي: قتلنا قياديين بحماس وقفا وراء الهجوم

قال الجيش الإسرائيلي السبت إنه قتل اثنين من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كانا وراء الهجوم على إسرائيل عبر الحدود قبل أسبوع.

وأضاف الجيش أنه قتل مراد أبو مراد قائد التشكيل الجوي بحماس وعلي القاضي قائد إحدى سرايا القوات الخاصة.

وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه لم يتمكن حتى الآن من تحديد مواقع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، فيما سبق أن أعلنت الحركة عن مقتل 17 أسيرا لديها جراء القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.

تفصيلا، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، السبت، إن الجيش لم يستطيع حتى الآن تحديد مواقع الأسرى الإسرائيليين، مضيفا أنه لم يتم إنقاذ أي أسير منهم.

وكان إسرائيل أعلنت أمس الجمعة 13\10\2023 أن قواتها قامت بعمليات توغل محدودة وسريعة في غزة للبحث عن الأسرى لدى حماس، مشيرة إلى أن عدد الأسرى بأيدي الحركة يبلغ 120 أسيرا على الأقل.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: “على مدى الـ24 ساعة الماضية، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي مداهمات محلية داخل أراضي قطاع غزة” للبحث عن “الإرهابيين” و”الأسلحة”، مضيفا أنه خلال هذه العمليات، بُذلت جهود أيضًا “للعثور على المفقودين”.