الأحد 2 رجب 1445 ﻫ - 14 يناير 2024 |
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الجيش الإسرائيلي: قصفنا 33 ألف "هدف" في غزة ولبنان وأُطلِق علينا 11 ألف صاروخ

منذ 24 ثانية
الجيش الإسرائيلي في غزة

الجيش الإسرائيلي في غزة (رويترز)

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف 30 ألف “هدف” في قطاع غزة، و3400 في لبنان منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال جيش الاحتلال إنه أجلى 970 عسكريا جريحا بواسطة المروحيات، ونحو 1700 بواسطة سيارات الإسعاف منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأوضح أنه جُنّد 295 ألف جندي وضابط من صفوف الاحتياط منذ بداية الحرب.

كما قال إنه اعتقل 2300 فلسطينيا من قطاع غزة، ادعى أن بعضهم شارك في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على إسرائيل (طوفان الأقصى).

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن 11 ألف صاروخ أُطلقت على إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت القناة إلى أن من الصواريخ المذكورة: 9000 أُطلقت من قطاع غزة، في حين أن العدد الباقي أطلق من لبنان.

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