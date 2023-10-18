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الجيش الإسرائيلي: لا دليل على ضربة مباشرة على مستشفى غزة

منذ ساعة واحدة
القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة

القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة

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قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء إنه لا يرى أي دليل على ضربة مباشرة على مستشفى في قطاع غزة أمس الثلاثاء 18\10\2023 حيث قتل مئات الفلسطينيين في انفجار.

وقال متحدث عسكري للصحفيين إنه ليس هناك أضرار هيكلية في المباني المحيطة بالمستشفى الأهلي المعمداني ولا توجد حفر كتلك التي تحدثها الغارات الجوية.

واتهم المتحدث حركة حماس بتضخيم عدد الشهداء جراء الانفجار وقال إنها لا تستطيع معرفة سبب الانفجار بالسرعة التي أعلنته بها.

وألقت حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، مسؤولية الانفجار الدامي على إسرائيل.

وتقول إسرائيل إن الانفجار كان نتيجة لإطلاق صاروخي فاشل من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وذكر المتحدث أن حوالي 450 صاروخا تم إطلاقها من غزة لم تصل إلى هدفها وسقطت داخل القطاع خلال الأحد عشر يوما الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

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