الجيش الإسرائيلي: لا يزال عدة آلاف في باحة مستشفى الشفاء بحاجة لإجلائهم

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي السبت إن هناك عدة آلاف من الأشخاص ما زالوا في باحة مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفى في قطاع غزة، ويحتاجون لإجلائهم.

وأضاف المتحدث “لا نزال نرى عدة آلاف في باحة (مستشفى الشفاء) التي يجري إخلاؤها. لقد رأينا أيضا أشخاصا يتم إجلاؤهم من داخل المستشفى. لا أستطيع إعطاء أرقام محددة حاليا”.

وكانت قد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن آلاف الجنود باتوا موجودين في عمق قطاع غزة، وتابعت في بيان السبت، أن القوات الإسرائيلية باتت على بعد 3 كيلومترات من مستشفى الشفاء.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي عبر المتحدث باسمه، أن قواته تواصل عملياتها في أراضي قطاع غزة، حيث تقوم بتصفية المسلحين وتوجيه الطائرات والمدفعية لقصف البنى التحتية، وفق زعمه.

وأضاف دانييل هاغاري، أن القوات الإسرائيلية سيطرت منذ بداية العمليات البرية على 11 موقعا عسكريا لحركة حماس.

كما رصدت القوات ودمرت نفقا تحت الأرض كان يقع بجوار مدرسة، ورصدت مجموعة مسلحة لدى تحركها باتجاه المقاتلين.