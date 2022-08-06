السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
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الجيش الإسرائيلي: مستعدون لأسبوع من القتال في غزة

منذ 25 دقيقة
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

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بينما يشن ضربات على أهداف عسكرية في غزة منذ الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لأسبوع من القتال في القطاع.

وقال المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، صباح السبت 6/8/2022 إن الجيش الإسرائيلي شن 30 غارة على أكثر من 40 هدفاً تابعاً لحركة الجهاد بواسطة 55 صاروخاً وقذيفة.

كما أوضح أن من بين الأهداف التي طالتها الغارات 5 رجمات صاروخية، و6 ورش عمل لإنتاج الأسلحة، ومستودعان لتخزين قذائف صاروخية، ومستودع واحد لتخزين قذائف الهاون، و6 مواقع رصد تابعة لحركة الجهاد.

اعتراض 60 قذيفة
كذلك أضاف أنه منذ بداية الحملة، أطلقت حركة الجهاد نحو 160 قذيفة صاروخية نحو إسرائيل، عبرت نحو 130 منها الحدود، بينما سقطت نحو 30 أخرى داخل قطاع غزة.

وأردف أن القبة الحديدية اعترضت 60 قذيفة وصاروخا بنسبة نجاح تفوق 95%، بينما سقطت بقية القذائف في مناطق مفتوحة أو في مناطق لا تحتاج إلى اعتراضها.

كذلك أفاد أن من بين 20 شخصاً اعتقلوا خلال عمليات الدهم التي تمت صباح السبت 19 هم عناصر في حركة الجهاد.

اعتقال قيادي في الحركة
يأتي التصعيد الأخير في غزة بعدما اعتقلت إسرائيل في وقت سابق هذا الأسبوع القيادي في حركة الجهاد باسم السعدي المتهم بتدبير سلسلة هجمات ضد إسرائيل.

وشددت تل أبيب على أن عناصر الحركة في غزة كانوا يخططون لشن هجوم على جنوب إسرائيل رداً على توقيف السعدي، ما أجبر إسرائيل على شن ما وصفها الجيش بضربات “استباقية”.

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