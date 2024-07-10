الجيش الإسرائيلي: مقتل رائد في الكوماندوز بالمعارك البرية بغزة

اعرتف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بمقتل جندي من الوحدة الخاصة “كوماندوز” بالمعارك في وسط قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان، إن “الرائد طال لاهاط، 21 عاما، من وحدة ماجلان – تشكيل كوماندوز، قُتل في معركة بوسط قطاع غزة”.

وبذلك يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 681 بينهم 325 بالمعارك البرية في قطاع غزة بدءا من 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي.

كما أصيب 4125 جنديا إسرائيليا منذ بداية الحرب بينهم 2105 بالمعارك البرية داخل قطاع غزة، وفق معطيات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة بدعم أمريكي على غزة، أسفرت عن أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال إبادة جماعية.