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الجيش الإسرائيلي: مقتل رهينة الشهر الماضي في محاولة إنقاذ فاشلة

منذ 16 دقيقة
الجيش الاسرائيلي

الجيش الاسرائيلي

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قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء إن الرهينة الإسرائيلي ساعر باروخ لقي حتفه الشهر الماضي في أثناء محاولة إنقاذ كانت تقوم بها قوات خاصة في غزة.

ولم يسهب الجيش في التفاصيل.

وقالت حماس في الثامن من ديسمبر\كانون الأول إن باروخ قتل خلال محاولة إنقاذ.

وقال الجيش في بيان “في هذه المرحلة، لا يمكن تحديد ملابسات وفاة ساعر، وليس من المعروف ما إذا كان قتل على يد حماس أو قتل بنيران قواتنا”.

وكان باروخ من بين 240 رهينة احتجزهم مسلحو حماس بعد أن اقتحموا جنوب إسرائيل في السابع من اكتوبر\تشرين الأول.

ومنذئذ، أطلق سراح أكثر من 100 رهينة بموجب اتفاقات توسطت فيها قطر ودول أخرى، وأنقذت القوات الإسرائيلية رهينة واحدة.

وما زال 123 شخصا على الأقل في غزة، وأعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة 23 منهم على الأقل.

    المصدر :
  • رويترز

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