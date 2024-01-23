الثلاثاء 11 رجب 1445 ﻫ - 23 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الإسرائيلي: مقتل 10 جنود بغزة خلال آخر 24 ساعة

منذ 18 دقيقة
الجيش الاسرائيلي

الجيش الاسرائيلي

A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن عشرة جنود إسرائيليين قتلوا خلال قتال عنيف بغزة في آخر 24 ساعة.

وفي آخر المستجدات هاجم “كريس كونز” السيناتور الديمقراطي البارز مقرّب من الرئيس جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معتبرا أنه يمثل عائقا أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقال كونز، رئيس حملة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، إن نتنياهو قد أخطأ برفضه دعوات الولايات المتحدة والدول العربية للتحرك نحو دولة فلسطينية مستقلة، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرغ”.

وفي إشارة إلى تعمق الأزمة، قال كونز إنه “لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها هناك بعض التوتر مع رئيس الوزراء نتنياهو وأهدافه وطموحاته الشخصية والسياسية والتحديات التي تواجه صياغة مسار إيجابي وسلمي للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني”.

في سياق متصل، قال البيت الأبيض الاثنين إن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية الأبرياء في مستشفيات غزة قدر الإمكان حتى وهي تواصل حملتها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض “نعلم أن حماس تستخدم عمدا أماكن مثل المستشفيات لتخزين الأسلحة وإيواء مقاتليها، حتى وإن كان إلى حد ما بهدف (تنفيذ مهامها في) القيادة والسيطرة… وهذا يمثل عبئا خاصا على الجيش الإسرائيلي”.

وأضاف أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لكن “نتوقع منهم القيام بذلك وفقا للقانون الدولي وأن يحموا الأبرياء في المستشفيات والأطقم الطبية والمرضى أيضا قدر الإمكان”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم نيوزيلندا
لدعم الأمن.. نيوزيلندا تعتزم إرسال فريق دفاعي إلى البحر الأحمر
النفط
تراجع أسعار النفط مع تضاؤل أثر التوتر الجيوسياسي أمام المخاوف الاقتصادية
عناصر من الشرطة في شيكاغو-أرشيفية
العثور على سبعة أشخاص مقتولين بالرصاص في موقعين بالقرب من شيكاغو

الأكثر قراءة

طريق ضهر البيدر
ممنوع مرور الشاحنات منعا باتا على طريق ضهر البيدر
جنود من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
تفاصيل هدنة الـ 48 ساعة الإسرائيلية مع حزب الله.. إما الاستقرار أو تدمير جنوب لبنان!
حزب الله
"حزب الله" يُحبط مخططًا إسرائيليًّا جنوب لبنان.. ماذا في التفاصيل؟