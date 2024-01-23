الجيش الإسرائيلي: مقتل 10 جنود بغزة خلال آخر 24 ساعة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن عشرة جنود إسرائيليين قتلوا خلال قتال عنيف بغزة في آخر 24 ساعة.

وفي آخر المستجدات هاجم “كريس كونز” السيناتور الديمقراطي البارز مقرّب من الرئيس جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معتبرا أنه يمثل عائقا أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقال كونز، رئيس حملة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، إن نتنياهو قد أخطأ برفضه دعوات الولايات المتحدة والدول العربية للتحرك نحو دولة فلسطينية مستقلة، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرغ”.

وفي إشارة إلى تعمق الأزمة، قال كونز إنه “لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها هناك بعض التوتر مع رئيس الوزراء نتنياهو وأهدافه وطموحاته الشخصية والسياسية والتحديات التي تواجه صياغة مسار إيجابي وسلمي للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني”.

في سياق متصل، قال البيت الأبيض الاثنين إن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية الأبرياء في مستشفيات غزة قدر الإمكان حتى وهي تواصل حملتها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض “نعلم أن حماس تستخدم عمدا أماكن مثل المستشفيات لتخزين الأسلحة وإيواء مقاتليها، حتى وإن كان إلى حد ما بهدف (تنفيذ مهامها في) القيادة والسيطرة… وهذا يمثل عبئا خاصا على الجيش الإسرائيلي”.

وأضاف أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لكن “نتوقع منهم القيام بذلك وفقا للقانون الدولي وأن يحموا الأبرياء في المستشفيات والأطقم الطبية والمرضى أيضا قدر الإمكان”.