الأثنين 27 شوال 1445 ﻫ - 6 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الإسرائيلي: ندرس كل المقترحات بشأن الرهائن ما زلنا نعمل في غزة

منذ 35 دقيقة
رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي وعدد من قادة الجيش

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي وعدد من قادة الجيش

A A A
طباعة المقال

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الاثنين إن جميع المقترحات المتعلقة بالمفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن في غزة يتم دراستها بجدية، وإن الجيش يواصل، بالتوازي مع ذلك، عملياته في القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي بشأن ما إذا كان إعلان حماس قبولها اقتراح وقف إطلاق النار سيؤثر على الهجوم المزمع على مدينة رفح في قطاع غزة، قال الأميرال دانيال هاجاري “ندرس كل إجابة وكل رد بجدية شديدة ونستنفد كل الإمكانيات فيما يتعلق بالمفاوضات وإعادة الرهائن”.

وأضاف “بالتوازي مع ذلك، ما زلنا نعمل في قطاع غزة وسنواصل القيام بذلك”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
غزة تحت النار
عبد اللهيان: هنية أبلغني هاتفياً بأن الكرة الآن في ملعب إسرائيل
غارات إسرائيلية تقتل 11 فلسطينياً في رفح
غزة تحت النار
جنوب أفريقيا: "نشعر بالفزع" من دعوة إسرائيل لإخلاء رفح
عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية
غزة تحت النار
مسؤول في حماس: مقترح وقف إطلاق النار اتفاق من 3 مراحل

الأكثر قراءة

عناصر من قوى الأمن
تطور هام بفضيحة التيك توك.. تعميم صورة مشتبه به رئيسي في الشبكة الإجرامية
مجموعة من عناصر حزب الله في سوريا
بُترت قدماه.. محاولة اغتيال لقيادي بحزب الله في الحسكة شمال شرقي سوريا
تعافي انتاج الصين من الذهب
"يشترونه وكأن نهاية العالم غدا".. ماذا يفعل الصينيون بأسعار الذهب في العالم؟