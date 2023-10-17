الجيش الإسرائيلي: وضع غزة ما بعد الحرب سيكون "قضية عالمية"

أعلن متحدث عسكري إسرائيلي اليوم الثلاثاء، أن وضع قطاع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي المزمع على القطاع الفلسطيني سيكون “قضية عالمية” مطروحة للنقاش الدولي.

وقال الأميرال دانيال هاجاري لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستحتل القطاع بالكامل “لدينا كل التصورات النهائية”.

وأضاف “يناقش مجلس الوزراء أيضا الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الأمر… هذه أيضا قضية عالمية، كيف سيبدو الوضع في هذه المنطقة”.

هجوم بري

وتستعد إسرائيل لشن هجوم بري على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس ردا على الهجوم الدموي الذي شنته الحركة على بلدات ومناطق سكنية قريبة في جنوب إسرائيل يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وشنت القوات الإسرائيلية أعنف قصف على الإطلاق على القطاع المحاصر منذ هجوم حماس وتقوم بحشد القوات البرية لشن هجوم.

وكانت إسرائيل قد انسحبت في عام 2005 من غزة التي استولت عليها من مصر في عام 1967. وفرضت حصارا في عام 2007 عندما استولت حماس على القطاع. والمعبر الوحيد إلى غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل هو معبر رفح على الحدود مع مصر.

وقال هاجاري إن الجيش “عرض خطة عمل” على مجلس الوزراء الإسرائيلي لكنه لم يذكر تفاصيل.

وأضاف أن “غزة لها حدود مع دول أخرى… لذا عندما نقول أشياء تتعلق بالوضع النهائي فإن هذه الأشياء ستجمع بين أوامر المستوى السياسي والجيش”.