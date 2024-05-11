الجيش الإسرائيلي يأمر السكان في المزيد من مناطق شرق رفح بالإخلاء

قال المتحدث باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس إن الجيش أصدر اليوم السبت أوامر للسكان في المزيد من مناطق مدينة رفح بقطاع غزة بالإخلاء والتوجه إلى “المنطقة الإنسانية الموسعة” في المواصي.

في حين، نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم السبت قصفاً مكثفاً على مناطق عدة في قطاع غزة، مما أوقع العديد من الشهداء، وواصل عملياته شرق رفح، حيث تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي له.

ومنذ وقت مبكر اليوم شن جيش الاحتلال غارت جوية وقصفا مدفعيا على رفح في الجنوب وعلى بلدات ومخيمات وسط القطاع وأحياء في مدينة غزة وجباليا وبيت لاهيا شمالا.

وقصفت طائرات الاحتلال فجرا منزلا لعائلة الصحفي بهاء عكاشة في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي القطاع، مما أسفر عن شهداء وجرحى.

وبين الشهداء الصحفي بهاء عكاشة وزوجته وطفله وعدد من أفراد أسرته، وما زال هناك عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن غارات أخرى استهدفت بالتزامن منطقة الشيخ زايد وبيت لاهيا شمالي القطاع أيضا.