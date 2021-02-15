الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات عسكرية مفاجئة على الحدود الشمالية

بدأ الجيش الإسرائيلي مناورات جوية مفاجئة أطلق عليها اسم “وردة الجليل” لتطوير الجهوزية في المنطقة الشمالية.

بدأت هذه المناورات أمس الأحد تحت إشراف قائد سلاح الجو الميجر جنرال عميكام نوركين.

وأشير إلى أنه سيُلاحظ اليوم حركة نشطة للطائرات والمروحيات في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن أصداء الانفجارات في المنطقة، ومن المتوقع أن تنتهي التدريبات يوم الأربعاء.

ويحاكي التمرين سيناريوهات القتال في الساحة الشمالية وسوف يشارك جميع صفوف القوات الجوية في المهام الأساسية، بما في ذلك التدرب على الحفاظ على التفوق الجوي وحماية سماء البلاد، فضلاً عن المهاجمة وتنفيذ المهام الاستخبارية.

يشمل التمرين عمليات التخطيط والرقابة والتنفيذ بالإضافة إلى رفع القدرات اللوجستية والتكنولوجية، مع التركيز على حرية التشغيل الجوي والاستمرارية الوظيفية الكاملة.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من انطلاق تمرين متعدد الأذرع للجيش في شمالي البلاد من أجل تعزيز جهوزيته. وقال مصدر عسكري للحرة أنه تم التدريب على سيناريوهات مختلفة تتماشى مع التقديرات العسكرية بشان اندلاع مواجهة على الحدود الشمالية.