الجيش الإسرائيلي يتأهب على كافة الجبهات خلال عطلة رأس السنة اليهودية

دبابات إسرائيلية تقف بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، 19 سبتمبر 2025. رويترز

مع الاحتفال بعطلة “رأس السنة اليهودية”، ووسط حملة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، أعلن الجيش الإسرائيلي “تعزيز واستنفار عشرات السرايا العسكرية على مختلف الجبهات”

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس اليوم الإثنين إلى “تعزيز جميع جبهات القتال خلال عطلة رأس السنة اليهودية”

كما أوضح أنه “بناء على تقييم الوضع تقرر تعزيز واستنفار عشرات السرايا العسكرية من الدورات التأهيلية القتالية من كافة وحدات الجيش لتنفيذ مهام دفاعية وهجومية على مختلف الجبهات.”

وأكد أن “الجيش عزز كافة جبهات القتال بقوات جوية وبرية وبحرية وبكافة الأنظمة العسكرية في أنحاء البلاد”.

#عاجل 🔴 بناء على تقييم الوضع متعدد الجبهات تقرر تعزيز واستنفار عشرات السرايا العسكرية من الدورات التأهيلية القتالية من كافة وحدات جيش الدفاع لتنفيذ مهام دفاعية وهجومية على مختلف الجبهات خلال أعياد رأس السنة العبرية. 🔴 لقد قام جيش الدفاع بتعزيز كافة جبهات القتال بقوات جوية… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 22, 2025

“جسر الملك حسين”

من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم السلطة الإسرائيلية التي تدير الحدود البرية أن جسر الملك حسين، المعبر الوحيد بين الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل والأردن، أعيد فتحه.

وكانت إسرائيل قد أغلقت المعبر رسمياً في 19 سبتمبر الحالي، بعد يوم من إطلاق سائق شاحنة أردني النار هناك مما أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين.

أتى ذلك، بينما تواصل القصف الإسرائيلي على مدينة غزة، وتفجير المنازل والأبنية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات منذ صباح اليوم.

فيما يرتقب أن تنطلق مساء اليوم جلسة برئاسة السعودية وفرنسا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل دفع حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين من قبل عدد من الدول الإضافية.