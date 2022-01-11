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الجيش الإسرائيلي يتخذ إجراءات جديدة للحفاظ على جهوزية عناصره في ظل تفشي كورونا

11 - يناير - 2022
عناصر من الجيش الإسرائيلي

عناصر من الجيش الإسرائيلي

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أفادت صحيفة “معاريف” العبرية بأن الجيش الإسرائيلي اتخذ إجراءات جديدة للحفاظ على كفاءة عناصره وجهوزيتهم في ظل تفشي فيروس كورونا بين صفوفه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش أجرى تحديثا لإرشادات كورونا من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لعناصره، بعد تقييم للوضع قاده رئيس الأركان أفيف كوخافي.

ولفتت إلى أنه تم إلغاء جميع التدريبات المزمعة حتى نهاية يناير الحالي.

وأوضحت أن كوخافي وجّه بالتشديد على التعليمات في جميع الوحدات وخاصة العملياتية، من أجل الحفاظ على جهوزية الوحدات المقاتلة.

وفي هذا السياق، تقرر الحفاظ على ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي في الوحدات القتالية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك 6330 إصابة مثبتة بكورونا بين صفوف الجيش الإسرائيلي، فيما يخضع 6928 عنصرا للحجر الصحي.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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