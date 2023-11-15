الجيش الإسرائيلي يحاصر مجمع الشفاء لاقتحامه.. وتحذيرات من كارثة إنسانية

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلية أبلغت بنيتها اقتحام مستشفى الشفاء في قطاع غزة خلال دقائق، وقالت إنها لن تمس المرضى ولا الطاقم الطبي.

وأشار إلى أن الطاقم الطبي أبلغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وطلب منها تحركا عاجلا لضمان عدم المساس بأي من المتواجدين في المجمع، الذي يؤوي آلاف النازحين.

وتتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلية على أبواب مجمع الشفاء الطبي، وتحاصره من كافة الجهات، وشهدت الساعات الماضية قصفاً وإطلاق نار كثيفين في محيطه.

في السياق، نفى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم بشدة كل الادعاءات الأميركية بشأن المستشفيات في غزة، وذلك بعدما قال البيت الأبيض والبنتاغون إن حماس تستخدمها لإسناد عملياتها العسكرية.

وذكر نعيم أن إدارة الرئيس جو بايدن قدمت عددا من الأكاذيب -حسب وصفه- وأنها انكشفت لاحقا.

وأضاف أن 70 ألف نازح يقيمون في المستشفيات وليس معقولا إدارة العمل العسكري منها، مجددا الدعوة لاستقبال أي لجنة دولية محايدة للاطلاع على الأوضاع في المستشفيات.

وقال نعيم إن احتمال وجود أنفاق في المستشفيات لا يبرر قصفها بمن فيها.