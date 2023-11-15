الأربعاء 1 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 15 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الإسرائيلي يحاصر مجمع الشفاء لاقتحامه.. وتحذيرات من كارثة إنسانية

منذ 31 دقيقة
مجمع الشفاء في غزة

مجمع الشفاء في غزة

A A A
طباعة المقال

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلية أبلغت بنيتها اقتحام مستشفى الشفاء في قطاع غزة خلال دقائق، وقالت إنها لن تمس المرضى ولا الطاقم الطبي.

وأشار إلى أن الطاقم الطبي أبلغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وطلب منها تحركا عاجلا لضمان عدم المساس بأي من المتواجدين في المجمع، الذي يؤوي آلاف النازحين.

وتتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلية على أبواب مجمع الشفاء الطبي، وتحاصره من كافة الجهات، وشهدت الساعات الماضية قصفاً وإطلاق نار كثيفين في محيطه.

في السياق، نفى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم بشدة كل الادعاءات الأميركية بشأن المستشفيات في غزة، وذلك بعدما قال البيت الأبيض والبنتاغون إن حماس تستخدمها لإسناد عملياتها العسكرية.

وذكر نعيم أن إدارة الرئيس جو بايدن قدمت عددا من الأكاذيب -حسب وصفه- وأنها انكشفت لاحقا.

وأضاف أن 70 ألف نازح يقيمون في المستشفيات وليس معقولا إدارة العمل العسكري منها، مجددا الدعوة لاستقبال أي لجنة دولية محايدة للاطلاع على الأوضاع في المستشفيات.

وقال نعيم إن احتمال وجود أنفاق في المستشفيات لا يبرر قصفها بمن فيها.

    المزيد من أخبار العالم

    رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
    غزة تحت النار
    انتقاد حاد.. رئيس وزراء كندا يطالب بوقف قتل "النساء والأطفال والرضع" في غزة
    مستشفى الشفاء في غزة
    غزة تحت النار
    حماس تنفي "اتهامات واشنطن" باستخدام مستشفيات في غزة لغايات عسكرية
    شاحنات نفط "تعبيرية"
    غزة تحت النار
    إسرائيل توافق على إدخال وقود لشاحنات العمليات الأممية في غزة

    الأكثر قراءة

    الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
    تلويح إسرائيلي بـ"ضربة" في الضاحية الجنوبية لبيروت
    أليكس لوبانوف أحد الأسرى الإسرائيليين عند حركة حماس
    تفاصيل هامة عن صفقة التبادل المرتقبة في غزة.. ما هي "معادلة الـ35"؟
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    صور الأقمار الصناعية تكشف اختفاء 88 دبابة داخل غزة.. أين ذهبت؟