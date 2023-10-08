الجيش الإسرائيلي يخلي مستوطنات في غلاف غزة

قال الجيش الإسرائيلي إنه يقوم الآن بإخلاء مستوطنات بئيري وأوريم وناحل عوز ونتيف هعسراه وزيكيم بغلاف غزة.

ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء 18 عسكريا قتلوا أمس، ليصل إجمالي القتلى العسكريين إلى 44.

ودخلت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام ضد الاحتلال الإسرائيلي، يومها الثاني والتي قتل فيها حتى الآن 350 إسرائيليا وجرح 1864، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط مدنيين وتدمير منازل.

وأطلقت القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح أمس السبت، عملية عسكرية غير مسبوقة ضد إسرائيل، شملت إطلاق آلاف الصواريخ واقتحام مستوطنات، وذلك ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.