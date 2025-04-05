الجيش الإسرائيلي يداهم موقعاً للنظام السوري السابق!

مركبة عسكرية إسرائيلية تسير على جانب مرتفعات الجولان من خط وقف إطلاق النار مع سوريا، 18 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز

أعلن الجيش الاسرائيلي ، اليوم السبت، مداهمة موقع تابع للنظام السوري السابق، جنوب سوريا، وتدمير أسلحة ومعدات قتالية.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، أن قوات المظليين بقيادة الفرقة 210، تواصل “نشاطها داخل الأراضي السورية بهدف إزالة التهديدات الموجهة إلى دولة إسرائيل وسكان هضبة الجولان بشكل خاص”.

وأضاف أدرعي على “إكس”: “هذا الأسبوع، داهمت القوات موقعًا تابعًا للجيش السوري السابق حيث عثرت على مقر قيادة تابع لإحدى وحدات النظام السوري المخلوع، وقد عثر داخل الموقع على دبابات خارجة عن الخدمة وناقلات جند مدرعة، ومدافع كانت تُستخدم من قبل النظام السوري السابق ليتم تدميرها”.

وزعم أدرعي إلى أن “القوات رصدت وسائل قتالية إضافية ومن ضمنها قذائف هاون وعشرات القذائف الصاروخية، لتتم مصادرتها”.

وكانت إسرائيل قد توغلت في المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، في ديسمبر الماضي، بعد سقوط نظام الأسد.

وجبل الشيخ موقع استراتيجي يطل على 4 دول، هي سوريا ولبنان والأردن وإسرائيل.

وإثر حرب أكتوبر 1973 بين إسرائيل وسوريا، تم التوصل إلى اتفاق هدنة استمر العمل به على مدار الخمسين عاما الماضية.

وكجزء من الاتفاق، أقيمت منطقة عازلة بطول 80 كيلومترا، تخضع لمراقبة الأمم المتحدة. كما توجد العديد من القواعد العسكرية بما في ذلك نقطة أممية على قمة جبل الشيخ.

وشنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على أهداف متفرقة في سوريا، وتقوم بعمليات برية وتتوغل بمناطق في الجولان والقنيطرة وريف درعا، منذ الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر 2024.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع عام 2025، “39 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 34 منها جوية و5 برية، أسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات وتدمير نحو 46 هدفا ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات”.

وتزعم إسرائيل إن عملياتها تهدف إلى “إزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل”.