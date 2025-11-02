الجيش الإسرائيلي يرتكب 194 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أطفال فلسطينيون ينظرون إلى الأنقاض بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، عقب اتفاق إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار في غزة، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 10 أكتوبر 2025. رويترز

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 194 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح مدير عام المكتب إسماعيل الثوابتة، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن هذه الخروقات شملت تجاوز الجيش لما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية وخيام النزوح والمنازل المتنقلة، إضافة إلى استمرار عمليات إطلاق النار والقصف والتوغل.

وأشار إلى أن المناطق الواقعة ضمن “الخط الأصفر” تخضع للسيطرة الإسرائيلية بموجب الاتفاق، وهو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في المرحلة الأولى منه.

وأضاف “حتى اللحظة، ارتكبت قوات الاحتلال 194 خرقا بحق الشعب الفلسطيني منذ سريان الاتفاق الذي كنا نأمل فيه خيرا”، مبينا أن المكتب يرفع تقارير يومية للوسطاء حول هذه الانتهاكات.

* تجاوز الخط الأصفر

وأكد الثوابتة أن الجيش الإسرائيلي تجاوز مرارا الخط الأصفر عبر توغل الآليات في مناطق سكنية، وإطلاق النار، والقصف بالطائرات، وعمليات النسف، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وجدد تحذيره للفلسطينيين من الاقتراب من الخط الأصفر خشية استهدافهم “بشكل غادر”، مشيرا إلى أن الجيش سبق أن استهدف فلسطينيين كانوا يذهبون لتفقد منازلهم قرب هذه المنطقة وارتكب بحقهم “مجازر”.

* تعطيل إدخال المساعدات

وفي ما يخص الجانب الإنساني من الاتفاق، قال الثوابتة إن إسرائيل لم تسمح بدخول شاحنات المساعدات بشكل كامل، ولم تلتزم بفتح معبر رفح (بين مصر وغزة) لإجلاء المرضى للعلاج في الخارج، كما أنها لم تسمح بدخول الأدوية والمستلزمات الطبية.

ويأتي هذا التعطيل في ظل سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح منذ مايو/أيار 2024، بعد أن دمرت وأحرقت مبانيه ومنعت سفر الفلسطينيين عبره، مما فاقم معاناة المرضى وذوي الحالات الحرجة وعمّق الأزمة الإنسانية في القطاع.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له أمس السبت، فإن المساعدات التي سمح بدخولها بعد سريان الاتفاق بقيت محدودة، فمنذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم وحتى نهاية الشهر ذاته دخلت 3 آلاف و203 شاحنات فقط من أصل 13 ألفا و200 شاحنة يفترض دخولها بمعدل 600 شاحنة يوميا، بنسبة التزام لا تتجاوز 24%.

* عرقلة انتشال الجثامين

ولفت الثوابتة إلى أن البروتوكول نص على دخول “مئات الآليات الثقيلة” لانتشال جثامين الفلسطينيين من تحت الأنقاض، وهو ما لم يتم حتى الآن، باستثناء سماح محدود بدخول معدات للبحث عن جثامين الأسرى القتلى الإسرائيليين في المناطق التي انسحب منها الجيش.

وفي الأسبوع الماضي، سمحت إسرائيل بدخول بعض المعدات للبحث عن جثامين الأسرى القتلى وفق إعلام عبري، في حين تمنع دخول الآليات الثقيلة إلى قطاع غزة لانتشال آلاف الجثامين الفلسطينية المفقودة تحت أنقاض المنازل التي دمرتها الحرب. ويقدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة وجود نحو 9 آلاف و500 فلسطيني مفقودين إما تحت الأنقاض وإما مصيرهم لا يزال مجهولا.

كما يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، وقد قضى العديد منهم نتيجة هذه الظروف، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.