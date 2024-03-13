الجيش الإسرائيلي يرصد تسلل غواصين قرب قاعدة زيكيم العسكرية

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 13 مارس/آذار 2024، بإطلاق النار نحو فلسطينيين إثنين عند شواطئ غزة الشمالية، بزعم انهما حاولا الوصول إلى مستوطنة زيكيم.

وزعم الاحتلال أن الغواصين حاولا دخول مستوطنات محيط غزة.

وأصدرت السلطات المحلية في المنطقة تحذيرا من عملية تسلل عبر البحر قام بها غواصان من غزة باتجاه بلدات إسرائيلية، فيما قال إعلام فلسطيني إن عناصر من «القسام» اقتحمت قاعدة زيكيم العسكرية من البحر.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة المنكوب لليوم التاسع والخمسين بعد المئة، تزامنا مع ثالث أيام شهر رمضان المبارك في فلسطين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الى 31184 شهيدا و 72889 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.