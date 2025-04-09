الجيش الإسرائيلي يسمح بإطلاق اللحى دون موافقة لأول مرة

وافق الجيش الإسرائيلي، لأول مرة في تاريخه، لجميع الجنود على إطلاق لحاهم دون الحصول على موافقة خاصة.

وكان إطلاق الجنود لحاهم بحاجة إلى إعفاء خاص لأسباب شخصية أو طبية أو دينية حتى صدور تعديلات على قانون خدمة الجيش صباح الأربعاء، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

ووصفت الهيئة هذا التطور بأنه “ثورة في الجيش”.

وقالت: “أجرى الجيش الإسرائيلي تعديلات على قانون خدمة الجيش صباح اليوم، تسمح لجميع الجنود بإطلاق لحاهم دون الحاجة إلى إعفاء خاص لأسباب شخصية أو طبية أو دينية”.

وأشارت إلى أن الخطوة “تمت بعد مشروع قانون بادرت إليه النائبة من حزب الليكود (يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) كاتي شطريت بالتعاون مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، للسماح للجنود بإطلاق لحاهم”.

ونقلت الهيئة عن شطريت قولها: “هذا الصباح يشرفنا أن نحقق تصحيحا تاريخيا داخل الجيش وخاصة خلال الحرب”.

وأضافت: “بموجب القانون الذي بادرت إليه سيسمح للجنود بإطلاق لحاهم دون أي اعتبار لهويتهم.”

وأردفت شطريت: “من غير المقبول أن يخضع إطلاق اللحية كرمز يهودي أساسي، لعملية بيروقراطية قديمة لا تمت بصلة إلى أهداف الجيش الإسرائيلي”.

وأشارت هيئة البث، إلى أنه “بموجب الترتيب، سيسمح لجميع الجنود بإطلاق لحاهم مع تلبية المعايير المنصوص عليها في أقسام الأمر”.

وأشارت إلى أن المعايير هي “لحية كاملة من السوالف إلى الذقن، بما في ذلك الشارب، أو لحية فرنسية (عادةً ما تكون مقتصرة على منطقة الذقن مع شارب محدد جيدًا، وقد تكون متصلة أحيانا بخط رفيع من الشعر على جانبي الفم)”.

ونقلت الهيئة عن “جلعاد الملتحي قائد النضال من أجل إعفاء الجميع لإطلاق اللحية” قوله: “بعد سنوات من النضال من أجل الجنود، نشعر بالسعادة والحماس لقدوم هذا اليوم التاريخي قبيل عيد الفصح، يمنح الجيش الإسرائيلي عشرات الآلاف من الجنود حريةً حقيقية”.

وأضاف: “سيسمح النظام الجديد الذي أقمناه لكل جندي بإطلاق لحيته، مما ينهي التمييز المنهجي ويتيح للقادة التركيز على كسب الحرب، لا على حلق ذقون الجنود”.

وأشارت الهيئة إلى أنه “من المتوقع أن ينشر الجيش الإسرائيلي التعليمات في الأيام المقبلة، ربما حتى قبل عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ نهاية الأسبوع الجاري.

ويبدأ عيد الفصح اليهودي في 12 أبريل/ نيسان الجاري، وينتهي في 20 من الشهر نفسه.