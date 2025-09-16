الجيش الإسرائيلي يشن هجوماً على ميناء الحديدة باليمن

أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن تعرض ميناء الحديدة غرب البلاد لعدوان إسرائيلي، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي بدء هجوم سلاح الجو على ميناء الحديدة بعد ساعات من إنذار وجهه بإخلاء عاجل للميناء تمهيدا لقصفه.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثي يحيي سريع إن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لطائرات إسرائيلية تشن عدوانا على اليمن.

من جانبها أشارت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي إلى أن الهدف من الغارة تعطيل ميناء الحديدة لعدة أسابيع إضافية.

وكان الجيش الإسرائيلي وجه اليوم الثلاثاء “إنذارا عاجلا” لإخلاء ميناء الحديدة في غرب اليمن من المتواجدين والسفن الراسية. وتوعد بقصفه في الساعات القريبة.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بتدوينة على منصة إكس مرفقا إنذاره بخريطة إن الجيش الإسرائيلي سيهاجم “في الساعات القريبة في المنطقة المحددة بالخريطة” في ضوء الأنشطة العسكرية التي تمارسها جماعة الحوثي.

ويوم الاثنين أعلنت جماعة الحوثي أنها هاجمت إسرائيل بأربع طائرات مسيّرة، ردا على جرائم الإبادة والتجويع التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال بيان للمتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيي سريع “نفذ سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية”. استهدفت ثلاث منها مطار رامون في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل.

وشنّ الجيش الإسرائيلي الخميس الماضي غارات على عدة مواقع في اليمن بينها العاصمة صنعاء أسفرت عن مقتل 46 شخصا على الأقل، بحسب الحصيلة الصادرة عن وزارة الصحة في حكومة الحوثيين.

ولاحقا، تعهد الرئيس الجديد للحكومة التي يقودها الحوثيين محمد أحمد مفتاح مواصلة قتال إسرائيل خلال تجمع جماهيري في صنعاء، بعدما قضى سلفه في غارة إسرائيلية على اليمن أواخر شهر أغسطس/ آب الماضي.

ومنذ بدء إسرائيل حرب الإبادة في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إيطلق الحوثيون بانتظام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل.

وبدأت الغارات الإسرائيلية على مناطق باليمن في يوليو/ تموز عام 2024، مستهدفة مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي ومحطات كهربائية.

وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل دعما لغزة، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

وفي 27 يوليو/ تموز الماضي، قررت الحوثي تصعيد عملياتها العسكرية البحرية ضد إسرائيل عبر استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ “العدو الإسرائيلي” بغض النظر عن جنسية تلك الشركة، لدعم قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت 64 ألفا و964 شهيدا و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.