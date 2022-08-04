الجيش الإسرائيلي يصادق على خطط هجومية ضد غزة

صادق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الخميس، على “خطط هجومية” ضد قطاع غزة في حال اندلعت موجة من التصعيد العسكري مع الفصائل الفلسطينية.

واوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال ، أن كوخافي أوعز خلال مداولات لتقييم الوضع في مقر فرقة غزة برفع جهوزية الجيش الإسرائيلي لاحتمال التصعيد، “وزيادة الجهود الدفاعية وجمع المعلومات الاستخباراتية”.

وصعد سلاح الجو الإسرائيلي طلعاته في أجواء قطاع غزة، حيث تحلق عشرات الطائرات الهجومية بدون طيار، “بهدف اصطياد واستهداف خلايا تابعة لحركة الجهاد الإسلامي (مهمتها) إطلاق قذائف مضادة للمدرعات” من القطاع باتجاه أهداف إسرائيلية، وفق ما ذكر موقع “واينت” (يديعوت أحرونوت) الإلكتروني اليوم.

وكان كوخافي قد وصل إلى مقر فرقة غزة العسكرية، صباح اليوم، من أجل المصادقة على خطط هجومية في القطاع، استعدادا “ليوم قتال محتمل”.

ووصل رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي لحدود قطاع غزة، صباح اليوم، وأجرى مشاورات مع قادة عسكريين، وأوعز باستمرار حالة التأهب والاستعداد، في الوقت الذي عقد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد اجتماعا مع الوزير جانتس اجتماعًا لتقييم الوضع الأمني في الجنوب وناقشا الخطوات المطلوبة لمواصلة الأمن في مستوطنات غلاف غزة، وتم الاتفاق على مواصلة المشاورات اليوم.

بدورها، حمّلت حركة الجهاد الإسلامي، الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة القيادي بالحركة الشيخ بسام السعدي، مضيفةً أن ذلك “يضعنا أمام خيار المواجهة للدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني”.

وقال داود شهاب القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، إن مصر تبذل جهودا كبيرة على مدار 3 أيام لتهدئة الأوضاع في غزة، محملاً الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عما يجري.

وأكد، أن سياسة تشديد الحصار على قطاع غزة والضغط على المقاومة ستثبت أنها سياسات فاشلة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي فرض حصار مشدد على قطاع غزة، تم بموجبه إغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون “إيرز”.

فيما لا تزال سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في حالة الاستنفار في وحداتها القتالية.