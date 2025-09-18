الجيش الإسرائيلي يطالب الحكومة بتعليق المساعدات من الأردن الى غزة

أكَّد الجيش الإسرائيلي الخميس أنه أوصى الحكومة بتعليق دخول المساعدات الإنسانية من الأردن بعد واقعة إطلاق النار.

وقتل إسرائيليان الخميس في هجوم عند جسر الملك حسين وهو المعبر الوحيد لخروج الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى الأردن.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية: إن شخصين توفيا متأثرين بجراحهما، في حين قتلت قوات الأمن منفذ الهجوم وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق أنه قتل منفذ إطلاق في موقع إطلاق النار وأنه كان وصل على متن شاحنة تنقل مساعدات إنسانية من الأردن.

ويشكِّل هذا الجسر نقطة عبور مهمة للتجارة بين الأردن وإسرائيل.

ودان الأردن الهجوم مؤكداً أنه يشكل «خرقاً للقانون وتعريضاً لمصالح المملكة وقدرتها على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للأذى».