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الجيش الإسرائيلي يطلب زيادة الموازنة لمهاجمة إيران

15 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 15 - يوليو - 2021 11:29 صباحًا
مناورة للجيش الإسرائيلي (أرشيفية)

مناورة للجيش الإسرائيلي-أرشيفية

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كشفت وسائل إعلام عبرية، عن طلب للجيش الإسرائيلي لزيادة ميزانيته بمليارات الشواقل، بهدف تعزيز قدرته على القيام بهجوم محتمل في إيران.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلي “مكان” إلى أن جيش الدفاع الإسرائيلي قدم الطلب في إطار المناقشات الأولية مع موظفي وزارة المالية.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن “إسرائيل تواجه تهديدات تلزمها بتسريع استعداداتها بهدف تحقيق النجاح”.

وأضاف غانتس في كلمة ألقاها خلال تخريج دفعة جديدة من طلاب دورة لكلية الأمن القومي أنه “لا خيار لإسرائيل سوى تعزيز قدراتها العسكرية، إذا أرادت التصدي للتهديد الأكبر الموجه ضدها وهو امتلاك إيران لأسلحة نووية”.

وفي تصريح له خلال حفل تخرج الأفراد الذين سيتولون القيادة العليا لمؤسسة الدفاع في السنوات القادم، قال غانتس: “في مواجهة التهديد النووي الإيراني، سنقوم بتوسيع بناء القوة وزيادة العنصر البشري، وتكييف أدواتنا وقدراتنا وخططنا التشغيلية مع كل سيناريو”.

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