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الجيش الإسرائيلي يعترض "تهديداً وهمياً" بعد إنذار كاذب قرب غزة

منذ 4 دقائق
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ باليستي

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ باليستي

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اعترض الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة مصدر تهديد وهمي، إثر إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن صافرات الإنذار دوت في بلدات إسرائيلية قريبة من غزة، ما دفعه لإطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه مصدر تهديد مشتبه به.

وأكد الجيش في وقت لاحق أن الإطلاق نجم عن إنذار كاذب، ولم يجر رصد أي تهديد.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق اليوم الجمعة إن صافرات الإنذار دوت في البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة.

وجاء هذا الحدث فيما يزور المبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يزور أحد مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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