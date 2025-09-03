الأربعاء 11 ربيع الأول 1447 ﻫ - 3 سبتمبر 2025 |
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً أطلق من اليمن

منذ 9 دقائق
اعتراض القبة الحديدية لقذائف صاروخية - أرشيفية

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل مما أدى لانطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل.

ومنذ اندلاع حرب إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، شنت جماعة الحوثي التي تسيطر على مساحات شاسعة من اليمن كثيرا من الهجمات على إسرائيل وعلى السفن العابرة للبحر الأحمر، مما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية.

وتم اعتراض معظم الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقوها أو لم تبلغ وجهتها.

وشنت إسرائيل ردا على ذلك سلسلة من الهجمات على الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

    المصدر :
  • رويترز

